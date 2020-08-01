عطال: “سننافس في الأوروبا ليغ ونطمح لتقديم موسم مثالي” 

الرياضة
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عطال: “سننافس في الأوروبا ليغ ونطمح لتقديم موسم مثالي” 
بقلم أمير بهلول

أكد “يوسف عطال”، نجم “نيس”، أن الفريق لديه أهداف جديدة هذا الموسم، خاصة مع المشاركة القارية في منافسة “الأوروبا ليغ”. 

وقال “عطال” في حوار أجراه مع الموقع الرسمي لنادي “نيس”: “العودة للتدريبات لم تكن سهلة بالنسبة لي خاصة كوني كنت غائبا لأشهر بسبب الإصابة”. 

وأضاف: “عملت جيدا من أجل العودة بقوة وكنت أعلم أنني لن أعود لمستواي مباشرة، بل تدريجيا وهذا ما أسعى إليه”. 

وتابع: “الفريق لديه أهداف جديدة هذا الموسم، لقد تأهلنا للمشاركة في منافسة “الأوروبا ليغ” وأتمنى أن نقدم موسما رائعا”. 

في حين ختم كلامه: “أنا مشتاق لبداية البطولة المحلية والأوروبية، كما اشتاق أيضا للملعب وللجماهير”. 


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