عطال ضمن التشكيلة المثالية في الليغ1 الفرنسية

تواجد الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ34 من الليغ1 الفرنسية.

وكشف الحساب الرسمي لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، عبر “تويتر”، التشكيلة المثالية لهذه الجولة، والتي ضمت اسم يوسف عطال.

واستحق الدولي الجزائري، التواجد ضمن هذه القائمة، بعد المردود الكبير الذي قدمه أمام نادي غانغون، وقيادته لناديه نيس، للفوز بثلاثية.

وتمكن يوسف عطال، من تسجيل ثلاثية كاملة في هذه المواجهة، لينال من خلالها أفضل تنقيط في المباراة بـ 9 نقاط.