عطال ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

سجل الدولي الجزائري يوسف عطال، نجم نادي نيس الفرنسي، تواجده ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة ليكيب “الفرنسية”، عن تشكيلتها المثالية عن الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي، والتي ضمت اسم عطال.

كما منحت “ليكيب” تنقيط (7/10) الدولي الجزائري، عن مردوده في المواجهة الأخيرة أمام رين، والتي بصم فيها على تمريرة حاسمة.

وتواجد يوسف عطال، ضمن هذه التشكيلة المثالية، إلى جانب عدة أسماء كبيرة، على غرار نجمي باريس سان جيرمان، مبابي ونيمار.