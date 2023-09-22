عطال ضمن التشكيلة المثالية لنيس في العشر سنوات الأخيرة

تواجد الدولي الجزائري يوسف عطال، ضمن التشكيلة المثالية لفريقه نيس في آخر عشر سنوات، بعد المستويات الراقية التي أبان عليها مع النادي الفرنسي.

ووقع إختيار أنصار النادي الأسود والأحمر على لاعب الخضر عطال، بعد الإستفتاء الذي أطلقته إدارة الفريق عبر موقعها الرسمي، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبا في الذكرى العاشرة لملعب “أليانز ريفيرا” الذي انتقل الفريق للاستقبال فيه سنة 2013.

ونال عطال نسبة 43 % من التصويتات، وليشكل بذلك لاعب الخضر خط الدفاع إلى جانب كل من الفرنسي جان كلير توديبو والبرازيلي دانتي والبرتغالي ريكاردو بيريرا.

يجدر الإشارة، انضم عطال لصفوف نادي نيس صيف 2018، وخاض 113 مباراة وسجل 12 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة في كل المنافسات.