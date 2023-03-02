عطال ضمن قائمة نيس تحسبا لمواجهة أوكسير

يتواجد الدولي الجزائري يوسف عطال ضمن القائمة الموسعة لفريق تيس تحسبا لمواجهة أوكسير غدا في الجولة 26 من الليغ 1.

وسيكون يوسف عطال أمام فرصة العودة إلى المنافسة بعد غياب دام لقرابة شهر أو أكثر بسبب الإصابة التي تلقاها في وقت سابق.

كما عرفت تواجد الدولي الجزائري المتألق في صفوف النادي الفرنسي هشام بوداوي إلى جانب بلال براهيمي.

كما ستشهد القائمة تواجد صاحب الأصول الجزائري بوعناني، الذي يتألق من مباراة إلى أخرى وقد يكون مفاجأة البطولة الفرنسية خلال التحديات المقبلة.

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