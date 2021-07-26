عطال عازم على تقديم موسم كبير

يريد النجم الجزائري “يوسف عطال” أن يظهر بأداء كبير في الموسم الجديد بعد أدائه الباهت الموسم الماضي الذي كان سببه الرئيسي الإصابات، فسيحاول لاعب “نيس” أن يظهر بوجه يليق به وبالفريق في الموسم الجديد.

ونشر “عطال” عبر حسابه الرسمي في “الانستغرام”: “تربص جيد، وعمل رائع.. أقل من أسبوعين على بداية البطولة الفرنسية”.

في نفس السياق أكد مدرب “نيس”، أنه غير راضٍ على أداء لاعبيه مؤكدا أن جميع الأندية الفرنسية أفضل منهم، لذلك عليهم العمل بجهد كبير من أجل الوصول إلى نتائج جيدة في الموسم الجديد.