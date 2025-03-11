عطال: “علينا الفوز بكل لقاءاتنا لبلوغ المونديال”

شدد مدافع “الخضر” يوسف عطال، على تحقيق الانتصارات في كل اللقاءات المتبقية ضمن تصفيات مونديال 2026، من أجل ضمان التأهل.

ويلاقي المنتخب الوطني، متصدر المجموعة الـ 7 برصيد 8 نقاط، مُضيفه والوصيف بوتسوانا بـ 6. يوم الـ 21 من مارس الجاري، لحساب الجولة الـ 5، قبل استقبال الوصيف الآخر موزمبيق في الـ 25 من نفس الشهر.

وعن لقاء بوتسوانا، أبرز عطال، بأنه سيُلعب في ظروف خاصة، مضيفا: “علينا التحضير له جيدا خاصة من الجانب الذهني”.

وواصل لاعب “الخضر” في تصريحات أمس الاثنين. عقب قيادته السد القطري، لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الوصل الإماراتي: “علينا الفوز بكل المباريات من أجل التأهل للمونديال”.

مضيفا: “نعلم أن مواجهتنا لبوتسوانا في “فرانسيس تاون” ستكون صعبة خلال شهر رمضان على الساعة الثانية زوالا.. لكن يجب أن نكون محضرين ذهنيا”.

ليختتم عطال، الذي بصم أمس، على أول أهدافه بألوان السد القطري: “جاهز للمشاركة مع المنتخب، وفي حال تم استدعائي في القائمة النهائية. سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق في مواجهتي بوستوانا وموزمبيق”.