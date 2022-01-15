عطال: علينا مضاعفة مجهوداتنا للحفاظ على لقبنا القاري

أكد الدولي الجزائري يوسف عطال، بأن اللاعبين على دراية بالمهمة التي تنتظرهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على لقبهم.

وصرح عطال، خلال الندوة الصحفية: “الفوز بالمباريات هي مهمة اللاعبين، المدرب مهمته هي توجيهنا فقط”.

كما أضاف: “كل المنتخبات تعمل على تقديم أقصى ما لديها في مواجهتنا، لذا علينا مضاعفة مجهوداتنا للحفاظ على لقبنا”.

وتابع يوسف عطال: “سنحارب إلى غاية الدقيقة الأخيرة في هذه المنافسة من أجل الذهاب إلى أبعد ومحاولة الفوز بهذا اللقب”.

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وتعثر الخضر في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون بنتيجة التعادل السلبي. بملعب جابوما في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وفشل الخضر في تحقيق الفوز أمام المنتخب السيراليوني في حملة الدفاع عن اللقب القاري بعد التتويج المحقق سنة 2019 بمصر.

وشهدت المباراة إرتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ونسبة الرطولة بمدينة دوالا. وهو ما أثر سلبيا على آداء أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي طيلة أطوار اللقاء.

كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة دعم إلى أشبال الناحب الوطني جمال بلماضي. عقب تعثرهم في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون.

وكتب الرئيس تبون تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية.”

قبل ان يضيف الرئيس قائلا:”نحن معكم دومًا وأبدًا، في السّراء والضّراء..موفقون بحول الله.”

وللاشارة، تعادل المنتخب الوطني سلبيا 0/0 أمام المنتخب السيراليوني الثلاثاء الماضي في أول خرجة له في كان الكامرون.