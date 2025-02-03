عطال :” غياب التركيز تسبب في هزيمتنا أمام الأهلي السعودي”

أبدى الدولي الجزائري، يوسف عطال، أسفه للخسارة القاسية التي منِيَ بها رفقة فريقه السد القطري أمام نادي الأهلي السعودي، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخسر عطال ورفاقه، بثلاثية مقابل هدف واحد، بملعب جاسم بن حمد، أمام مواطنه رياض محرز الذي سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة في المباراة.

وقال عطال في تصريح لقناة بيين سبورتس القطرية: “دخلنا بشكل جيد، و سجلنا هدفاً، بعدها غاب التركيز عنا بعض الشيء، و قمنا بأخطاء استغلها الفريق الخصم”.

وأضاف اللاعب السابق لنادي نيس الفرنسي: “مباريات دوري أبطال آسيا صعبة، والجميع يعلم ذلك، لهذا سنعمل ما في وسعنا لتقديم الأفضل وعدم تكرار أخطاء تلقي أهداف كثيرة”.

كما ختم مدافع الخضر: “يجب تقديم مجهودات أكبر في المواعيد المقبلة”.

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