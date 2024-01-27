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الرياضة

عطال غير مرغوب فيه في نادي نيس

بقلم فيصل زيان بوزيان
عطال غير مرغوب فيه في نادي نيس
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أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أمس الجمعة، أن اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، بات غير مرغوبا فيه، في ناديه نيس.

ووفقا لتقرير موقع “FRANCE BLEU”، فإن مجلس إدارة نادي نيس يريد بيع اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، خاصة وأن قيمة اللاعب المالية لم تتأثر رغم عقوبة إبعاده عن الميادين، بسبب قضيته الشهيرة.

وأضاف المصدر، أن عطال لن يلعب مُجددا بقميص نادي نيس الفرنسي، واللاعب مُطالب بإيجاد مخرج له، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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