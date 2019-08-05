عطال في طريقه للإنتقال إلى هذا العملاق الإنجليزي

أكد موقع فوتبال لندن الإنجليزي أن المدافع الأيمن للمنتخب الجزائري يوسف عطال يتواجد في إتصالات متقدمة مع فريق توتنهام اللندني.

وأعلن مدرب توتنهام بوتشيتينو عن غياب المدافع الأرجنتيني خوان فويت عن صفوف فريقه إلى غاية شهر سبتمبر المقبل بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأكد نفس الموقع أن فريق توتنهام يسعى لتعويض مدافعه الأرجنتيني باللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال الذي تألق خلال نهائيات كأس امم إفريقيا.

ويتواجد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إتصالات متقدمة هو الآخر من أجل التعاقد مع لاعب نيس الفرنسي.