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الرياضة

عطال في مأزق لهذا السبب

بقلم فيصل زيان بوزيان
عطال في مأزق لهذا السبب
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يتواجد الدولي الجزائري ولاعب نادي نيس يوسف عطال، في وضعية حرجة، بعد نهاية الميركاتو الشتوي في أوروبا.

وحسب ماكشفه موقع “فاناتيك” التركي، فإن إدارة نادي طرابزون التركي، صرفت النظر عن التعاقد مع يوسف عطال، بعد أن أبدت إهتمامها بالتعاقد مع لاعب الخضر.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة النادي التركي قررت التعاقد مع لاعب بوريسيا دورتموند مونييه، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة اليوم الثلاثاء.

وبهذا تكون وضعية الدولي الجزائري يوسف عطال جد معقدة، بعد إنتهاء الميركاتو، في الدوريات الأوروبية، وبات غير مرغوب فيه في نادي نيس.

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