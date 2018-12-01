عطال: ” كنت أشاهد نجوم الخضر عبر التلفاز واليوم أنا بجانبهم”

كشف المدافع الأيمن لفريق نيس الفرنسي يوسف عطال، عن سعادته بعد إستدعائه لصفوف المنتخب الوطني لأول مرة من قبل الناخب الوطني السابق لوكاس ألكاراز.

وسلطت صحيفة”ليكيب” الفرنسية، الضوء على اللاعب الدولي الجزائري، من خلال روبورتاج مطول مرفوق ببعض التصريحات التي قال فيها:

“كنت مصدوما عندما تلقيت خبر إستدعائي للمنتخب الوطني وأنا لاعب في القسم الثاني من البطولة ! ..لم يكن من السهل بالنسبة لي، خصوصا أنني كنت أشاهد لاعبي المنتخب الوطني عبر التلفاز فقط”.

“كنت خائفا خصوصا أن الكثير من الأشخاص إنتقدوا تواجد لاعب من القسم الثاني في المنتخب الوطني وفي عمر 20 سنة فقط، ، لقد تأثرت بهذه الإنتقادات لكن في الأخير قدمت مباراة كبيرة وهذا ما أعطاني ثقة كبيرة”.