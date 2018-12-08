“عطال” لاعب الشهر في نادي “نيس”

أختير الدولي الجزائري، يوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي، كأفضل لاعب لشهر نوفمبر في تشكيلة فريقه الناشط في الليغ1.

وبصم لاعب “الخضر” على أداء مميز في أول موسم له في نيس، الذي انظم إليه الصيف الماضي، قادما من نادي كورتري البلجيكي.

ونجح خريج مدرسة بارادو بفضل تألقه، من فرض نفسه أساسيا ضمن تشكيلة المدر فييرا، وشارك في 12 مباراة هذا الموسم.