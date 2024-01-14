عطال :”لا يجب الوقوع في فخ التساهل أمام منتخب أنغولا”

أكد مدافع الخضر يوسف عطال جاهزيته و رفقائه للمباراة المرتقبة أن تجري غدا أمام منتخب أنغولا في افتتاح مباريات الكتيبة الوطنية في كأس أمم افريقيا.

وقال يوسف عطال في تصريحه خلال المنطقة المختلطة اليوم الأحد “منذ مدة كبيرة و نحن نحضر للمقابلة القادمة، نسعى لنكون جميعنا جاهزين لتقديم مباراة قوية أمام أنغولا”.

كما أضاف يوسف عطال “سنرد الاعتبار لأنفسنا في كان كوت ديفوار، أنا شخصيا جاهز، لا يجب أن نتواجد في فخ التساهل، ونبقى مركزين على نتيجة المباراة”.

وأردف عطال “الملاعب جاهزة، و ستعود بالفائدة علينا كذلك، نتمنى حضور أكبر للأنصار”.

كما طالب لاعب نادي نيس الحضور من قبل الأنصار “قضيتي حاليا، لا توجد في فرنسا لأني مركز كثيرا على الكان”.

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