عطال: “لدينا الوقت الكافي للتحضير لكأس العالم 2026”

أبدى الدولي الجزائري، يوسف عطال، لاعب نادي السد القطري، رأيه بخصوص المجموع التي تواجد فيها الخضر في الطبعة المقبلة من كأس العالم 2026.

وصرح عطال، في هذا الخصوص، عقب فوزه رفقة المنتخب الوطني للمحليين ضد البحرين في كأس العرب: “قرعة كأس العالم أوقعتنا في مجموعة جيدة”.

كما أضاف الدولي الجزائر: “لدينا الوقت الكافي للتحضير لنهائيات كأس العالم، ونتمنى أن نقدم مشاركة جيدة”.

يذكر أن قرعة كأس العالم 2026، أوقعت المنتخب الوطني، في مجموعة تضم كل من الأرجنتين، النسما، والأردن.