عطال: “لسنا أقوى منتخب في كأس إفريقيا.. علينا وضع الأرجل في الأرض”

الرياضة
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عطال: “لسنا أقوى منتخب في كأس إفريقيا.. علينا وضع الأرجل في الأرض”
بقلم أمير بهلول

أكد “يوسف عطال” نجم الخضر أن المنتخب الوطني ليس أقوى منتخب في كأس إفريقيا وعلى اللاعبين وضع الأرجل في الأرض.

وقال “عطال” في تصريحات للموقع الرسمي للكاف: “الحمد لله على الفوز والنقاط الثلاث وهذا ما كنا نصبوا إليه”.

وأضاف: “لا، لن نقول أننا أقوى منتخب في البطولة، علينا وضع الأرجل في الأرض وعلينا مواصلة العمل كمجموعة وسنحاول الفوز بكل المباريات المتبقية لنا”.

وتابع: “لا نركز على المنتخب الذي سنواجهه في الدور الثمن النهائي، والمنتخب الذي سنواجه مرحبا به، علينا بمواصلة تحقيق الانتصارات”.

وختم كلامه: “الجمهور الجزائري معروف بدعم اللامشروط لمنتخب بلاده، وسنقدم كل شيء لإسعاده”.


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