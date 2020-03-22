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عطال للجزائريين :”الحالة لي رانا فيها ماشي ساهلة”

الرياضة
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عطال للجزائريين :”الحالة لي رانا فيها ماشي ساهلة”
بقلم النهار أونلاين

وجه نجم المنتخب الوطني يوسف عطال، رسالة للجزائريين، مُطالبا إياهم بالحذر تزامنا وإنتشار وباء كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=793884

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