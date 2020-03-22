عطال للجزائريين :”الحالة لي رانا فيها ماشي ساهلة”

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نفت مصادر طبية للنهار أونلاين، وجود أية حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، استقبلها مستشفى الجيلالي بونعامة في قصر الشلالة.
واعتبر ذات المصدر، أن ما تردد…
خلف حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 06 عند مفترق الطرق سيدي أحمد بلدية سيدي أحمد دائرة عين الحجر بولاية سعيدة وفاة شخصين وجرح أربعة…
تمكنت مصالح الدرك الوطني لأدرار، بالتنسبق مع مصالح التجارة من حجز كمية معتبرة من التمور منتهية الصلاحية.
وحسب ذات المصالح، فقد قدرت الكمية المحجوزة، ب17طن.
وأشارت المصالح…
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