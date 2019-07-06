عطال: “لم نأتِ من أجل الدور الثمن نهائي”

أبرز الدولي الجزائري يوسف عطال، عزيمته رفقة زملائه في المنتخب الوطني، على الذهاب إلى أبعد حد في نهائيات أمم إفريقيا 2019.

وصرح يوسف عطال، اليوم السبت، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة غينيا: “ما رأيناه البارحة في مباراة المغرب والبنين، سيزيد عزيمتنا كلاعبين”.

وأضاف: “لم نأتِ من أجل الدور الثمن نهائي، نحن نحضّر جيدا، ومركزين على مباراتنا المقبلة، لتقديم أفضل مما قدمناه لحد الآن، وتحقيق التأهل أمام غينيا”.

وتابع يوسف عطال: “لا توجد منتخبات صغيرة، وأخرى كبيرة في هذه الأدوار، علينا إحترام كل منافسينا، وعدم استصغار أي منتخب لنتمكن من العبور للأدوار المقبلة”.