عطال: “لهذا السبب اخترت العلاج في أسبيتار”

كشف الدولي الجزائري يوسف عطال، الأسباب التي دفعته، وشجعته لاختيار التوجه إلى أسبيتار، من أجل تلقي العلاج.

ونقلت الصفحة الرسيمة لأسبيتار، تصريح عطال أين قال: “جئت إلى “أسبيتار” من أجل علاج اصابتي، والعمل على الوقاية من تكرارها”.

كما أضاف: “أردت القدوم إلى مصحة “اسبيتار” منذ فترة، واخترت ذلك بسبب التوصيات العديدة التي تلقيتها من عدة لاعبين، كونه يتوفر على عدة مختصين، يضمنون خدمات عالية الجودة”.

وأردف: “جئت إلى “أسبيتار” لمعرفة سبب إصابتي المتكررة، وليس فقط للتعافي منها، وكما قلت هنا وجدت كل ما احتاجه، إنه مكان جيد للعلاج، والتركيز”.

وتابع: “أجريت فحصا شاملا لجسدي، نظرا لتوفر مختلف الخدمات اللازمة لذلك، وآمل أن يساعدني ذلك على العودة سريعا”.

وختم يوسف عطال: “إنها تجربة رائعة وأنا سعيد بالتقدم الذي أحرزته على المستويين الجسدي والنفسي، ما يساعدني كثيرا في المستقبل”.