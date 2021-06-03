عطال: “محرز فخر الكرة العربية”

الرياضة
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عطال: “محرز فخر الكرة العربية”
بقلم أمير بهلول

أشاد “يوسف عطال” بقائد المنتخب الوطني “رياض محرز”، مؤكدا أن هذا الأخير بات من طينة اللاعبين الأفضل في العالم، كما وصفه بفخر الكرة العربية، سواء بما قدمه مع الخضر أو حتى مع الأندية التي لعب لها سواء “ليستر سيتي” أو “مانشستر سيتي”.

وقال “عطال” في حوار أجراه مع التلفزيون الجزائري: “محرز.. فخر الكرة العربية، هو لاعب من بين الأفضل في العالم، لقد قدم الكثير للمنتخب وللأندية التي لعب لها، وهو بمثابة قدوة للعديد من اللاعبين الجزائريين”.

وأضاف: “محرز لاعب استثنائي وهو يعرف جيدا ما يقوم به، وهو على علم أين سيذهب في مسيرته الكروية، وهو فخر لنا بطبيعة الحال”.


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