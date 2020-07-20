“عطال” محل اهتمام “دورتموند” و”البياسجي” يريده هذه الصائفة !

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن النجم الجزائري “يوسف عطال” محل اهتمام نادي “بروسيا دورتموند” الذي تعاقد مع “توماس مونيي” مؤخرا في ذات المنصب.

وأكدت ذات المصادر، أن “عطال” كان المرشح رقم واحد لتعويض “أشرف حكيمي” الذي انتقل إلى “إنتر ميلان”.

في نفس السياق، فإن إدارة “باريس سان جيرمان”، تواصل البحث عن ظهير أيمن بعد رحيل “توماس مونيي”، كما أن “توخيل” لطالما أبدى إعجابه بالنجم الجزائري “يوسف عطال”.

ولهذا السبب فإن “عطال” قد يكون الصفقة المقبلة لـ “ليوناردو”، الذي لا يزال يبحث عن ظهير أيمن عصري.