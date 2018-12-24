عطال مرشح لجائزة لاعب الشهر في ناديه نيس

تواجد الدولي الجزائري، يوسف عطال، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ناديه نيس الفرنسي، لشهر ديسمبر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس، قائمة اللاعبين الثلاثة، المرشحين لهذه الجائزة، والتي ضمت اسم لاعب الخضر، يوسف عطال.

وينافس عطال، على هذه الجائزة، كل من حارس الفريق والتر بينيتز، وزميلهم اللاعب ويلان سيبريان، المتألقين هذا الشهر.

وقدم يوسف عطال، مستوى كبير، هذا الموسم، والذي يعد أول موسم له رفقة ناديه نيس الفرنسي، الذي انضم إليه الصيف الماضي.