عطال مرشح لجائزة لاعب الشهر في نيس

الرياضة
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عطال مرشح لجائزة لاعب الشهر في نيس
بقلم كريم.تيغرمت

تواجد الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، ضمن قائمة لاعبي فريقه المرشحين لجائزة لاعب الشهر.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة، والتي تواجد ضمنها اسم يوسف عطال.

وسينافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة كل من: غويري، جاكتوديبو، ماوليدا، ساليبا، بالإضافة لوالتروك.

يذكر أن يوسف عطال، غاب عن القائمة التي استدعاها الناخب الوطني جمال بلماضي، لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا.


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