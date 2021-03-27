عطال مرشح لجائزة لاعب الشهر في نيس

تواجد الدولي الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي، ضمن قائمة لاعبي فريقه المرشحين لجائزة لاعب الشهر.
وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة، والتي تواجد ضمنها اسم يوسف عطال.
وسينافس الدولي الجزائري، على هذه الجائزة كل من: غويري، جاكتوديبو، ماوليدا، ساليبا، بالإضافة لوالتروك.
يذكر أن يوسف عطال، غاب عن القائمة التي استدعاها الناخب الوطني جمال بلماضي، لمواجهتي زامبيا وبوتسوانا.
Il est encore temps de désigner votre Aiglon @credit_agri_PCA du mois 🦅
7 candidats sur la ligne de départ (joueurs présents sur au moins un podium lors d'un match en mars)
🇫🇷 @aminegouiri
🇫🇷 @jctodibo
🇩🇿 Youcef #Atal
🇫🇷 @MyzianeMaolida
🇫🇷 William #Saliba
🇦🇷 @benitezwalterok https://t.co/lNHn4eBnWm
— OGC Nice (@ogcnice) March 27, 2021
التعليقات (0)