عطال معني بمواجهة السد في دوري أبطال آسيا

تواجد الدولي الجزائري، يوسف عطال، ضمن قائمة ناديه السد القطري، المعنية بالمواجهة التي تنتظره أمام العين الإماراتي.

والتحق عطال، مؤخرا بنادي السد، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع أضنة ديمير التركي. وخاض أمس السبت، أول حصة تدريبية مع الفريق القطري.

وبالرغم من حداثة التحاقه بالنادي، إلا أن مدرب السد، الاسباني فيليكس سانشيز، وجّه الدعوة، لمدافع الخضر، تحسبا لمباراة الغد، أمام المضيف العين الإماراتي.

وقد تشهد المباراة المندرجة ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، أول ظهور رسمي. لخريج مدرسة أتليتيك بارادو، بألوان السد، لاسيما وأنه أظهر خلال تربص الخضر الأخير، جاهزية بدنية كبيرة.