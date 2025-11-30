عطال: “ملاقاة المغرب في كأس العرب؟ سنفوز عليهم مجددا”

توقع الدولي الجزائري، يوسف عطال، الذي اسنتجد به مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، للمشاركة في بطولة كأس العرب، فوز الجزائر مجددا على المغرب، في حال التقى المنتخبان مجددا في المحفل العربي، الذي سينطلق غدا بقطر.

وكان “الخضر” قد تفوقوا على المغرب في ربع نهائي نسخة 2021، بضربات الجزاء. في لقاء انتهى بالتعادل 2-2، وشهد تسجيل يوسف بلايلي، هدفا عالميا لا يزال يستذكره عشاق الكرة العربية إلى حد الآن.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج ” توقعاتي” الذي يبث عبر قنوات “الكأس” القطرية. رشح عطال، قطر للتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب السعودية.

وبين مصر والسودان، اختار الفراعنة، كما اختار المنتخب المغربي على حساب نظيره التونسي، و”الخضر” على موريتانيا.

وبخصوص ملاقاة المنتخب الوطني لنظيره المغربي، في نصف النهائي، رد عطال: “الجزائر تفوز مثلما حدث في المرة الأولى (يقصد ربع نهائي النسخة الماضية)”.

قبل أي ضيف لاعب السد القطري: “في نصف النهائي المباريات تلعب على تفاصيل صغيرة.. الجزائر بالثقة التي تملكها باعتبارها حالة للقب ستعبر إلى النهائي، إنه خيار القلب وأيضا الجزائر تملك منتخبا قويا”.

كما سُئل عطال، في المقابل، حول الفائز ما بين الجزائر وقطر، في حال وصولهما معا إلى النهائي، ليرد: “لو حدث ذلك، سيكون نهائيا صعبا، منتخب الجزائر قوي وقطر تملك أيضا تشكيلة قوية”.

وختم: “القلب لا يترك لي فرصة للتخلي عن الجزائر، ولهذا أحس أن الجزائر ستفوز على قطر وتتوج بكأس العرب”.