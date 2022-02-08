عطال مهدّد بالغياب عن مواجهة الكاميرون الفاصلة
ينتظر الدولي الجزائري يوسف عطال بشغف التقارير الطبية التي سيصدرها الطاقم الطبي لنيس الفرنسي قبل المواعيد الهامة على صعيده الشخصي منها مباراة الكاميرون.
كما قالت تقارير فرنسية، إنّ يوسف عطال تعرّض لإصابة على مستوى الكتف خلال مباراة نيس و كليرمن فوت في الليغ 1.
إلى جانب ذلك، كشفت صحيفة “نيس ماتان”، ان عطال سيغيب لعدة أسابيع، الأمر الذي سيجعله مهدّد بالمشاركة في مباريات فريقه المقبلة. كما قد تصل مدّة الغياب إلى غاية مواجهة موقعة الجزائر و الكاميرون في شهر مارس المقبل.
وتعتبر مواجهة الكاميرون مهمّة جدا، بحكم أنّها فاصلة في تحديد هوية المتأهل إلى مونديال قطر.
يذكر أن يوسف شارك في جميع مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا التي جرت بالكاميرون.
كما لم يفلح في قيادة زملائه في الكتيبة الوطنية لإعادة سيناريو التتويج بلقب كأس امم افريقيا. الذي عاد لصالح منتخب السنغال.
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عطال يتعرض لإصابة جديدة
تعرض الدولي الجزائري يوسف عطال لإصابة جديدة، اليوم الأحدن خلال مشاركته في مباراة ناديه نيس، أمام كليرمون فوت
وشارك لاعب نيس، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيس، في هذه المواجة، قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ54.
كما جاء اسبتدال خريج أكاديمية بارادو، في الدقيقة الـ54، بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الكتف، وشعوره بآلام، حرمته من انهاء هذه المباراة.
يذكر يوسف عطال، وبعد مغادرته أرضية الميدان، ترك فريقه متأخرا في النتيجة بـ1-0 لصالح كليرمون فوت.
وأصبح عطال يعاني كثيرا من شبح الإصابات التي أصبحت تتجدّد في كل مناسبة له و عرقلة مشواره الإحترافي في البطولة الفرنسية.