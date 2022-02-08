عطال مهدّد بالغياب عن مواجهة الكاميرون الفاصلة

ينتظر الدولي الجزائري يوسف عطال بشغف التقارير الطبية التي سيصدرها الطاقم الطبي لنيس الفرنسي قبل المواعيد الهامة على صعيده الشخصي منها مباراة الكاميرون.

كما قالت تقارير فرنسية، إنّ يوسف عطال تعرّض لإصابة على مستوى الكتف خلال مباراة نيس و كليرمن فوت في الليغ 1.

إلى جانب ذلك، كشفت صحيفة “نيس ماتان”، ان عطال سيغيب لعدة أسابيع، الأمر الذي سيجعله مهدّد بالمشاركة في مباريات فريقه المقبلة. كما قد تصل مدّة الغياب إلى غاية مواجهة موقعة الجزائر و الكاميرون في شهر مارس المقبل.

وتعتبر مواجهة الكاميرون مهمّة جدا، بحكم أنّها فاصلة في تحديد هوية المتأهل إلى مونديال قطر.

يذكر أن يوسف شارك في جميع مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا التي جرت بالكاميرون.

كما لم يفلح في قيادة زملائه في الكتيبة الوطنية لإعادة سيناريو التتويج بلقب كأس امم افريقيا. الذي عاد لصالح منتخب السنغال.

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