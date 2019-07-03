عطال: ” مواجهة غينيا لن تكون سهلة لأننا سنواجه منتخب صعب”

إعترف المدافع الأيمن للمنتخب الوطني يوسف عطال بصعوبة المهمة خلال مباراة الدور ثمن النهائي التي سيلعبها الخضر أمام منتخب غينيا.

وتحدث عطال عن المواجهة المقبلة على هامش المنطقة المختلطة التي سبقت الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب الوطني أمسية اليوم بملعب بيترو سبورت قائلا:

“يجب علينا أن نضاعف العمل في المواجهات المقبلة لأن المباريات المقبلة ستكون أصعب من المباريات السابقة”

وأضاف: “عندما وصلنا إلى مصر وضعنا في أذهنانا أن كل مباراة نلعبها ندخلها بكل قوة من أجل الفوز والوصول بعيدا ”

وبخصوص مباراة غينيا قال: “المباراة لن تكون سهلة، لانا نا سنواجه فريق صعب، إن شاء الله نكونو مركزين من أجل ان نكون في جاهزية، وإن شاء الله نواصل على نفس المنوال..الضغط لن يكون ضدنا بالعكس سيكون ضغط إيجابي، لأن الشهية تكبر مع المباريات، وإن شاء الله سنفرح جميعا وربي يوفقنا”.