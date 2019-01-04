عطال مُرشح لجائزة جديدة في الدوري الفرنسي !!

رشح الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” للتواجد في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب.
ونشر حساب “الليغ1” 5 أسماء مرشحة للتواجد في منصب ظهير أيمن من بينهم نجم الخضر الذي تألق بشكل لافت مع فريقه “نيس” الفرنسي.
ومنح حساب الليغ 1 الحرية للجمهور من أجل إختيار أفضل ظهير أيمن حيث ستنتهي عملية التصويت يوم الإثنين ال7 جانفي الحالي.
🚨 11 Type mi-saison : les latéraux droits ! 🏃♂️
Ils savant aussi bien attaquer que défendre, voici les arrières droits pré-sélectionnés ! 👊
📝 Vous avez jusqu'au lundi 7 janvier 2019 pour choisir votre équipe ➡️ https://t.co/0ctyeQINmB 🗳️ pic.twitter.com/u38rOtSZmD
— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 4, 2019
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