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عطال مُرشح لجائزة جديدة في الدوري الفرنسي !!

الرياضة
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عطال مُرشح لجائزة جديدة في الدوري الفرنسي !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رشح الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” النجم الدولي الجزائري “يوسف عطال” للتواجد في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب.

ونشر حساب “الليغ1” 5 أسماء مرشحة للتواجد في منصب ظهير أيمن من بينهم نجم الخضر الذي تألق بشكل لافت مع فريقه “نيس” الفرنسي.

ومنح حساب الليغ 1 الحرية للجمهور من أجل إختيار أفضل ظهير أيمن حيث ستنتهي عملية التصويت يوم الإثنين ال7 جانفي الحالي.


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