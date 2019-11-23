عطال مُرشح لنيل “الجائزة الكُبرى”

صُنف الدولي الجزائري يوسف عطال، مع أكثر الأسماء المُرشحة لجلب قيمة مالية كبيرة لأنديتها، خلال الميركاتو القادم.

وإعتبرت جريدة “ليكيب”، بأن فريق الجنوب على أبواب الإستفادة من الجائزة الكبرى “jackpot”، إن هو واصل تألقه في الليغ 1.

وأشار ذات المصدر، بأن صاحب الإنطلاقات السريعة إرتفع سعره بشكل جنوني خلال سنة فقط، ليصل لحدود الـ30 مليون أورو كاملة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، بأن هذا السعر كان ليرتفع بشكل أكبر، لو كان اللاعب مُستقرا في مركز مُحدد بشكل دائم.

مؤكدة بأن قيام المدرب باتريك فييرا، بالإعتماد عليه ما بين الدفاع والهجوم والوسط، أثر عليه سلبا أكثر من أي شيء آخر.

يُشار بأن خريج مدرسة شبيبة القبائل، أكد مرار بأنه يُفضل التواجد بشكل مُستمر في منصبه الأصلي كظهير أيمن.