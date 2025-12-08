 عطال: “نسعى للفوز أمام العراق لضمان التأهل في الصدارة”

أبدى الدولي الجزائري، يوسف عطال، تفاؤله بقدرة المنتخب الوطني الرديف على تخطي منتخب العراق، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور القادم في صدارة مجموعته ضمن منافسة كأس العرب.

وقال عطال، اليوم الاثنين، في تصريح لوسائل الإعلام خلال المنطقة المختلطة، إن التحضيرات تسير بجدية كبيرة قبل اللقاء المرتقب، مؤكداً: “اللاعبون يحضرون بقوة لمواجهة العراق، ونتمنى أن نكون جاهزين مئة بالمئة. ندرك أن المباراة ستكون صعبة أمام منافس قوي فاز في مباراتيه السابقتين”.

وأضاف مدافع “الخُضر” أن النسق العالي للمباريات يشَكِّل تحدياً، لكنه شدد على جاهزية المجموعة: “بدنياً نحن حاضرون، لكن من الصعب خوض مباراة كل ثلاثة أيام. رغم ذلك، لا نفكر في الحسابات، هدفنا هو الفوز فقط”.

وأوضح عطال أن التركيز منصب على كل مواجهة على حدة، قائلاً: *”نحضّر مباراة بمباراة، وبعد تجاوز العراق يمكن الحديث عن أهداف أخرى مثل التتويج. الآن الأولوية هي الفوز بالمباراة القادمة”.

واختتم عطال حديثه بتوجيه رسالة شكر للجماهير التي ساندت الفريق بقوة من المدرجات: “أشكر الجمهور على دعمه الكبير، وأطلب منهم مواصلة التشجيع بنفس الروح، وسنبادلهم بالفوز”.