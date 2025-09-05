عطال: “نشكر الأنصار على دعمهم ونتمنى اهدائهم فوز جديد ضد غينيا”

وجّه لاعب المنتخب الوطني، يوسف عطال، الشكر لأنصار الخضر على دعمهم في مباراة بوتسوانا، مبديا أمله في اهدائهم فوز جديد في المباراة المقبلة.

وصرح يوسف عطال، عقب فوزهم ضد بوتسوانا بنتيجة (3-1): “المباراة لم تكن سهلة، وربما كان بامكاننا تقديم الأفضل في الشوط الأول”.

كما أضاف: “نجحنا في حصد النقاط الثلاثة على ملعبنا ما يسمح لنا بالبقاء في الصدارة، وأتمنى أن نقدم الأفضل في مباراتنا المقبلة لتحقيق فوز جديد”.

وختم يوسف عطال: “أشكر الأنصار الذين حضروا إلى تيزي وزو، على مساندتهم لنا طيلة المباراة، ونتمنى أن نهديهم فوز جديد في مباراتنا المقبلة”.