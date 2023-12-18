عطال: “نعم الفيديو يمكن أن يدفع الناس لارتكاب أعمال خطيرة”

أكد لاعب الخضر، يوسف عطال، بأنه اقتنع بأن “الفيديو” الذي نشره دعما للقضية الفلسطينية، يمكنه دفع الناس إلى ارتكاب أعمال خطيرة.

وحسب صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية، فقد سألت وكيل الجمهورية، عطال. أثناء محاكمته اليوم الاثنين، إن كان يعتقد بأن هذا النوع من النشر على حسابه في أنستغرام. يمكن أن يدفع الناس إلى ارتكاب أعمال خطيرة؟”.

ورد خريج مدرسة أتليتيك بارادو: “الآن بعد أن رأيت الفيديو، أعتقد أن ذلك قد يحدث.. ولهذا السبب قمت بإزالة الفيديو”