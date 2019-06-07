عطال: “نيس منحني الفرصة ولن أنسى أبدا فضل فييرا”

الرياضة
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عطال: “نيس منحني الفرصة ولن أنسى أبدا فضل فييرا”
بقلم أمير بهلول

أشاد “يوسف عطال” نجم المنتخب الجزائري بإدارة فريقه “نيس” التي منحته الفرصة في التألق والمشاركة في الليغ 1.

وقال “عطال” في حوار أجراه مع مجلة “أونز مونديال” الفرنسية: “نادي نيس كان الخيار المناسب لي بعد أن قررت الرحيل من بلجيكا”.

وأضاف: “هذا الفريق يشجع اللاعبين الشباب ويمنحهم الفرصة الكاملة وهذا ما استحسنته”.

وتابع: “بالنسبة لي، لن أنسى فضل فييرا أبدا، أنا احترمه كشخص وكمدرب لقد منحني الثقة اللازمة، وهذا الأمر مهم لأي لاعب في كرة القدم”.

وختم كلامه: “أشعر بحب جماهير نيس وأنا أقدر ذلك وحتى أنا أبادلهم ذلك الشعور، وأتمنى أن يواصلوا دعم الفريق في المستقبل”.


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