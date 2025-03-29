عطال هداف ويقود السد لفوز جديد في البطولة القطرية

تمكن الظهير الأيمن الدولي الجزائري ونادي السد القطري، يوسف عطال، من تسجيل هدف جديد رفقة ناديه السد، في الدوري القطري.

وخاض لاعب الخضر، مواجهة فريقه السد أمام الوكرة، في إطار الجولة الـ20 من الدوري القطري، في كامل أطوارها، وسجل الهدف الثالث لصالح فريقه، في اللقاء الذي إنتهى بثلاثية نظيفة لصالح السد.

ليصل بذلك خريج مدرسة أتلتيك بارادو، للمساهمة التهديفية رقم خمسة هذا الموسم مع السد، بتسجيله هدفين و تقديم ثلاث تمريرات حاسمة، في 12 مباراة في كل المنافسات.

أما من جانب الوكرة، شارك الدولي الجزائري الآخر، فريد بولاية، في كامل أطوار اللقاء، وقدم أداءً متوسطا.