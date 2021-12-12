عطال هداف ويقود نيس للفوز على رين

قاد الدولي الجزائري يوسف عطال، اليوم الأحد، ناديه نيس، لتحقيق فوز جديد، خلال المواجهة التي جمعتهم بمضيفهم نادي رين.

وشارك يوسف عطال، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيس، في هذه المواجهة التي ىجمعتهم بفريق رين، لحساب الجولة الـ18 من الليغ1.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء، أين تمكن من تسجيل الهدف الثاني لناديه نيس.

وبهذا سجل يوسف عطال، عودة قوية لتشكيلة الأساسية لناديه نيس، والتي غاب عنها مؤخرا بسبب الإصابة التي كان يعاني منها