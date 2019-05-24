“عطال”.. هدّاف “نيس” في الدوري الفرنسي !

يحتل اللاعب الجزائري “يوسف عطال” نجم “نيس” الفرنسي، صدارة ترتيب هدافي فريقه في الدوري الفرنسي.

حيث تمكن خريج أكاديمية “بارادو” من تسجيل 6 أهداف في 28 مباراة شارك فيها رفقة فريقه في “الليغ 1”.

في حين سجل زميله “سان ماكسيمان” أيضا 6 أهداف لكن في 33 مباراة شارك فيها مع فريقه.

تألق عطال جاء في وقت لعب في العديد من المناصب هذا الموسم، من الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم.

يذكر أن النجم الجزائري يخوض أول موسم له في الدوري الفرنسي ويقدم في مستويات كبيرة.

هذا وسيخوض نادي “نيس” آخر مباراة له هذا الموسم في “الليغ 1” سهرة اليوم الجمعة أمام “موناكو”.