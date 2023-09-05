عطال: “هذا الموسم جد مهم بالنسبة لي سواء مع نيس أو المنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى يوسف عطال. فخره بالعودة مجددا للمنتخب الوطني. كما أبرز أهمية هذا الموسم الجديد بالنسبة له. سواء مع ناديه نيس، أو المنتخب.
وصرح عطال، لتلفيزيون “النهار”: “أشعر دائما بالفخر خلال تواجدي مع المنتخب الوطني، ونعمل دائما بجد من أجل ذلك”.
كما أضاف: “نسعى للتحضير جيدا خلال تربصنا الحالي، لتحقيق الفوز في المبارتين المقبلتين، والتحضير للمنافسات المقبلة”.
وأردف: “هذا الموسم جد مهم بالنسبة لي، بعد عودتي من الاصابة التي كنت أعاني منها، حيث أطمح للظهور بمردود في المستوى سواء مع فريقي، أو في المنتخب”.
وتابع يوسف عطال: “تابعت المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني في عنابة، وأنا متشوق لاكتشاف الجمهور العنابي، والأجواء التي يصنعها في الملعب عن قرب”.
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