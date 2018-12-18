عطال: “هذه هي كرة القدم الحديثة”

صرح الجزائري “يوسف عطال” أنّ ما يقوم به مع نادي “نيس” هو دوره في الفريق، وهذه هي كرة القدم الحديثة بالنسبة له وأكد أيضا أن تعليمات “فييرا” ساهمت في تطوره.

وقال “عطال” في حوار أجراه مع قناة “بيين سبورت” الفرنسية: “هذه هي كرة القدم الحديثة، على الظهير الأيمن أو الأيسر المشاركة دائما في الهجوم”.

وأضاف: “في نيس نلعب بطريقة 3-5-2 لذلك لديك كل الرواق الأيمن، وعليك أنّ تدافع و أنّ تهاجم وأنا أقوم بدوري فقط”.

وتابع: “فييرا هو من المدربين الذين يمنحونك الثقة بمجرد الحديث معك، وحتى كلماته تكون دائما في محلها وتتعلم الكثير من هذا المدرب”.

وختم كلامه: “كان لاعبا كبيرا ولديه الكثير من الخبرة وعليك أنّ تستمع لكلامه دائما”.