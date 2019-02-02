عطال: “هناك العديد من المواهب في الجزائر.. لكن الإمكانيات منعدمة”

تذكر المدافع الدولي لفريق نيس الفرنسي يوسف عطال، فريقه السابق أتليتيك بارادو الذي تدرّج في أصنافه الصغرى، قبل شقّ الطريق نحو الإحتراف.

وتحدث عطّال عن تجربته مع الفريق الفرنسي، من خلال تقرير مصغّر عبر قناة كانال+ الفرنسية قائلا:

“طريقة اللعب التي أعتمد عليها هي الصعود كثيرا إلى الأمام، بالإضافة إلى المراوغات..كان حلمي اللعب في الليغ1 أمام عمالقة أوروبا”

وأضاف:””عندما شاركت أمام فريق رين، شاركت في 20 دقيقة، وقدمت أداءً رائعا، وقلت في نفسي أنه بإمكاني تقديم أفضل من ذلك”.

وتابع: “كنا ننام وندرس، ونتعلم كل شيء في أكاديمية بارادو، كل يتوجب عليك فيعله هو العمل بجدية والنجاح سيكون من نصيبك في الأخير”.

وإختتم : “في الجزائر يوجد العديد من اللاعبين المهاريين ، لكن للأسف لا يوجد الإمكانيات التي نجدها في أوروبا، وإن شاء الله ستطور المنشآت في الجزائر من أجل تصدير أكبر عدد من اللاعبين إلى الدوريات الأوروبية”.