عطال وبراهيمي بديلين في مواجهة تولوز وبوداوي خارج القائمة

يفتتح نادي نيس الفرنسي، اليوم الأحد، موسمه الجديد من الليغ1، بمواجهة فريق تولوز على ملعب هذا الأخير.

وكشف إدارة نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر” عن تشكيلته الأساسيةفي هذه المواجهة، والتي ضمت اسم الدولي الجزائري أندي ديلور.

كما تواجد الثنائي الجزائري الآخر يوسف عطال، وبراهيمي، ضمن قائمة البدلاء، فيما غاب بوداوي عن القائمة المعنية بهذه المباراة.