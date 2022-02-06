عطال وبوداوي أساسيان في مواجهة كليرمون فوت

تواجد الدوليان الجزائريان يوسف عطال وهشام بوداوي، ضمن التشكيلة الأساسية لناديهما نيس، في مواجهة اليوم أمام كليرمون فوت

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، عن التشكيلة التي سيدخل بها هذه المواجهة، والتي ضمت اسم كل من عطال، وبوداوي

كما يعول مدرب نيس، كريستوف غالتيير، على جاهزية الثنائي الجزائري، لتحقيق الفوز أمام منافسه كليرمون فوت.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع رفقاء عطال، وبوداوي، بنادي كليرمون فوت، تدخل ضمن الجولة الـ23 من الليغ1