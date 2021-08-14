عطال وبوداوي أساسيان في مواجهة ليل

سيدخل الدوليان الجزائريان يوسف عطال وهشام بوداوي، أساسيين، اليوم السبت، ضمن تشكيلة ناديهما نيس، في مواجهة ليل.

وكشف الموقع الرسمي لنادي نيس، عن التشكيلة الأساسية للفريق، والتي ضمت اسمي كل من عطال، وبوداوي.

وتعد هذه أول مباراة، يشارك فيها بوداوي هذا الموسم أساسيا، فيما يخوض عطال ثاني مباراة له مع الفريق.

يذكر أن المواجهة التي ستجمع ناي نيس، بمضيفه فريق ليل، تدخل ضمن الجولة الثانية من الليغ1 الفرنسية.