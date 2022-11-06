عطال وبوداوي أساسيا في مواجهة بريست وسليماني خارج القائمة

يواجه الدوليان الجزائريان يوسف عطال، وهشام بوداوي، رفقة ناديهما نيس، الضيف فريق بريست، لحساب الدوري الفرنسي.

وكشفت إدارة نيس عبر الحساب الرسمي للفريق على تويتلا، تشكيلتها الأساسية في هذا اللقاء، والتي ضمت ايمس عطال، وبوداوي

كما شهدت قائمة نيس، غياب الدولي الجزائري الآخر، أندي ديلور، بسبب عدم جاهزيته، بعد عودته مؤخرا من الإصابة التي كان يعاني منها.

وفي المقابل، كشف نادي بريت هو الآخر عن تشكيلته الأساسية في هذا اللقاء، والتي غاب عنها اسلام سليماني، بسبب العقوبة المفروضة عليه.