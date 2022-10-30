عطال وبوداوي أساسيا في مواجهة لوريان

يواجه الثنائي الجزائري يوسف عطال، وهشام بوداوي، رفقة ناديهما نيس، مضيفهم لوريان، لحساب الجولة الـ13 من الليغ1.

وسجل الثنائي الجزائري، تواجدهما ضمن التشكيلة الأساسية النيس، والتي الكشف عنها عبر الحساب الرسمي للفريق.

كما يطمح الثنائي الجزائري لقيادة فريقهما لتحقيق الفوز في هذه المباراة، وتعيزز رصيد نيس من النقاط في ترتيب البطولة.