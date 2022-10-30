عطال وبوداوي أساسيا في مواجهة لوريان
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الثنائي الجزائري يوسف عطال، وهشام بوداوي، رفقة ناديهما نيس، مضيفهم لوريان، لحساب الجولة الـ13 من الليغ1.
وسجل الثنائي الجزائري، تواجدهما ضمن التشكيلة الأساسية النيس، والتي الكشف عنها عبر الحساب الرسمي للفريق.
كما يطمح الثنائي الجزائري لقيادة فريقهما لتحقيق الفوز في هذه المباراة، وتعيزز رصيد نيس من النقاط في ترتيب البطولة.
Le 1️⃣1️⃣ aligné par Lucien Favre pour le duel face au @FCLorient 💪🔴⚫️#FCLOGCN #OGCNice pic.twitter.com/Qp7Uzvu02g
— OGC Nice (@ogcnice) October 30, 2022
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