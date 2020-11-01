عطال وبوداوي بديلان أمام أنجي

وضع الفرنسي باتريك فييرا، مدرب نادي نيس، الدوليان الجزائريان، يوسف عطال وهشام بوداوي ضمن قائمة البدلاء، تحسبا لمواجهة أنجي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها باتريك فييرا هذه المباراة، والتي غاب عنها، عطال وبوداوي.

وتواجد الثنائي الدولي الجزائري، ضمن قائمة البدلاء، ما يرجح امكانية الإعتماد عليهما كورقة رابحة خلال أطوار اللقاء.

يذكر أن يوسف عطال، وهشام بوداوي، يحلان أمسية اليوم الأحد، رفقة ناديهما نيس، ضيوفا على نادي أنجي، ضمن الجولة الـ9 من الدور ي الفرنسي.