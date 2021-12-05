عطال وبوداوي خارج التشكيلة الأساسية لنيس في مواجهة ستراسبورغ

غاب الدوليان الجزائريان يوسف عطال، وهشام بوداوي، عن التشكيلة الأساسية لفريقهما نيس، الذي سيواجه اليوم الأحد، نادي ستراسبورغ.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، عن تشكيلته الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي غاب عنها اسم كل من عطال، وبوداوي.

كما فضل مدرب نيس، ابقاء لاعبيه الجزائريين في ذكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليها في الشوط الثاني.

يذكر أن يوسف عطال، عائد من إصابة، فيما يغيب هشام بوداوي، رغم مشاركته أساسيا في المباراة الماضية أمام سان جيرمان.