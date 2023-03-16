عطال وبوداوي خارج تشكيلة نيس وبراهيمي الأساسي الوحيد

يتواجد الدولي الجزائري بلال براهيمي في التشكيلة الأساسية لفريقه نيس التي ستواجه شريف المولدافي في دوري المؤتمر الأوروبي.

كما سيغيب الدولي الجزائري الأخر يوسف عطال عن المباراة بداعي الإصابة، في حين يتواجد بوداوي خارج القائمة.

أما، المهاجم الشاب بوعناني يتواجد في قائمة البدلاء، و قد يكون له نصيب بلعب دقائق في المباراة المؤهلة للدور المقبل من المنافسة الأوروبية.

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