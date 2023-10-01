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الرياضة

عطال وبوداوي وبوعناني يقودون نيس للتعادل داخل القواعد

بقلم عزيز طالبي
عطال وبوداوي وبوعناني يقودون نيس للتعادل داخل القواعد
عطال
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حقق الثلاثي الجزائري النالشط في فريق نيس الفرنسي يوسف عطال و هشام بوداوي إلى جانب بدر الدين بوعناني تعادل مخيب لفريقهما أمام الضيف ستاد بريست.

وانتهت المباراة التي شارك فيها الثلاثي الجزائري بالتعادل السلبي التي جرت ضمن الجولة 7 من الليغ 1 بملعب “ريفييرا”.

وشارك يوسف عطال أساسيا حيث قدم ما عليه، في حين شارك بوداوي بداية من الدقيقة 66 و بوعناني في الدقيقة 74 من المباراة.

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