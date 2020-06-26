عطال وبوداوي يختبران جاهزيتهما بمواجهة ليون وسان تيتيان

الرياضة
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عطال وبوداوي يختبران جاهزيتهما بمواجهة ليون وسان تيتيان
بقلم كريم.تيغرمت

سيكون الدوليان الجزائريان، هشام بوداوي، ويوسف عطال، على موعد مع خوض مباراتين وديتين، رفقة ناديهما نيس الفرنسي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، على “تويتر”، عن انتقاله للمرحلة الثانية من التحضيرات، ببرمجة مبارتين وديتين أمام كل من نادي ليون، وسان تيتيان.

وأوضحت إدارة النادي الفرنسي، المواجهة الودية الأولى ستجمعهم بنادي ليون، يوم السبت 4 جويلية المقبل، بمركز تديربات نادي ليون. في حين برمجة الودية الثانية أمام نادي سان تيتيان، يوم 10 جويلية.

وستكون هاتين المواجهتين الوديتين، فرصة للدوليان الجزائريان، للوقوف على مدى جاهزيتهما، بعد توقف طويل عن المنافسة بسبب كورونا، خاصة بالنسبة ليوسف عطال، العائد من إصابة.


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